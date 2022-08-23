Kırıkkale'de 3 ilçeye yüzme havuzu yapıldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 3 ilçeye yüzme havuzu yapıldı

23.08.2022 17:06
Kırıkkale'de 3 ilçeye yüzme havuzu yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında, Kırıkkale'nin Bahşılı, Karakeçili ve Keskin ilçelerine portatif havuz yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında, Kırıkkale'nin Bahşılı, Karakeçili ve Keskin ilçelerine portatif havuz yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, havuzlarda incelemelerde bulunan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş'ten bilgi aldı.

Havuzlarda bulunan çocuklarla yakından ilgilenen Tekbıyıkoğlu, çocuk ve gençlerin spor tesislerini yakından görüp, erken yaşta spora başlamaları için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Vali Tekbıyıkoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yürütülen yüzme kurslarında, uzman antrenörler eşliğinde çocukların hem yüzmeyi öğreneceğini hem de eğlenceli vakit geçireceklerini aktararak, "Yaz dönemlerinde yüzme sporuna erişim kolaylığı sağlamak amacıyla kurulan portatif yüzme havuzlarında çocukların bağımlılık ve hareketsiz yaşamdan uzaklaşması, fiziksel ve mental gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Karakeçili, Kırıkkale, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 3 ilçeye yüzme havuzu yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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