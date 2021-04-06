Gençlik ve Spor İl müdürlüğü ile Erciyes koleji arasında işbirliği protokolü imzalandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erciyes Koleji arasında yapılan İş Birliği Protokolünü Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile Erciyes Koleji Genel Müdürü Erdem Örnek imzaladı.

Bu protokol ile; Ulusal ve uluslararası alanda ülkemizi temsil eden ve ödül alan başarılı sporcuların Erciyes Koleji (Ortaokul ve Lise) Kurumlarında %100 burslu olarak eğitim görmeleri, eğitim-öğretim süreçlerinin sporcuların ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi, öğrencilerin kişisel, sosyal ve sportif gelişimlerinin sağlanması amaçlanmıştır.

Olimpik veya paralimpik spor dalları yarışmalarında son 2 yıl içinde altın, gümüş ve bronz madalya aldığı Bakanlık tarafından belgelendirilen sporculara Erciyes Koleji Kurumlarını (ortaokul ve lise) tercih etmeleri halinde verilen kontenjanlar dahilinde, sınıflarını geçmek ve spor yaşamlarına devam etmek kaydıyla diplomalarını alıncaya kadar %100 eğitim bursu verilecektir.

Bu protokol, Sporun ve sporcunun gelişmesi açısından önem arz ederken spor mu okul mu ikilemini de ortadan kaldıracaktır. - KAYSERİ