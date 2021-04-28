Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Fen Bilimleri Koleji arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Fen Bilimleri Koleji arasında işbirliği protokolü imzalandı

28.04.2021 14:53
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Fen Bilimleri Koleji arasında işbirliği protokolü imzalandı, System.String[]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Fen Bilimleri Koleji Kurumları arasında yapılan İş Birliği Protokolünü Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile Fen Bilimleri Koleji Kurumları Müdürü İbrahim Şenses imzaladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Fen Bilimleri Koleji Kurumları arasında yapılan İş Birliği Protokolünü Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile Fen Bilimleri Koleji Kurumları Müdürü İbrahim Şenses imzaladı.

Bu protokol ile; Ulusal ve uluslararası alanda ülkemizi temsil eden ve ödül alan başarılı sporcuların Fen Bilimleri Koleji (Özel Fen Bilim Ortaokulu, Özel Kayseri Fen Bilimleri Anadolu Lisesi) kurumlarında yüzde 100 burslu olarak eğitim görmeleri, eğitim-öğretim süreçlerinin sporcuların ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi, öğrencilerin kişisel, sosyal ve sportif gelişimlerinin sağlanması amaçlanmıştır. Olimpik veya paralimpik spor dalları yarışmalarında son 2 yıl içinde altın, gümüş ve bronz madalya aldığı Bakanlık tarafından belgelendirilen sporculara Fen Bilimleri Koleji Okullarını tercih etmeleri halinde verilen kontenjanlar dahilinde, sınıflarını geçmek ve spor yaşamlarına devam etmek kaydıyla diplomalarını alıncaya kadar %100 eğitim bursu verilecektir.

Bu protokol, Sporun ve sporcunun gelişmesi açısından önem arz ederken spor mu okul mu ikilemini de ortadan kaldıracaktır. - KAYSERİ

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Fen Bilimleri Koleji arasında işbirliği protokolü imzalandı
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Fen Bilimleri Koleji arasında işbirliği protokolü imzalandı

Anadolu Lisesi, Ali İhsan Su, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Fen Bilimleri Koleji arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika Spor


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