Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İstişare Toplantısı Yapıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İstişare Toplantısı Yapıldı

2 gün önce

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, birim müdürleri ile istişare toplantısı yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İstişare Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, birim müdürleri ile istişare toplantısı yaptı.

Balıkesir Yurt Müdürlüğü'nde düzenlenen tanışma ve istişare toplantısında şube müdürleri, ilçe müdürleri, yurt müdürleri ve Gençlik merkezi müdürleri bir araya geldi. Toplantıda sırayla söz alan ve soruları cevaplayan birim müdürleri 2018 yılının değerlendirilmesi, 2019 yılının planlanması, çalışmalar hakkında genel bilgilendirmeler yaparak, fikir alışverişinde bulundu. Geniş kapsamda planlanan hedefler ile ilgili açıklamalarda bulunarak, gençlere yönelik yapılacak her faaliyetin önemli olduğuna vurgu yapan İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, ilçe ve yurt müdürlüklerinde gerekli alt yapının oluşturularak, koordineli olarak çalışmaların yapılması konusunda açıklamalarda bulundu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:29 Kaynak: İHA

Balıkesir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez Rusya'nın 66 Yaşındaki Devlet Başkanı Putin, Kayak Performansıyla Gençlere Taş Çıkarttı

Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı Talihsiz Kadın, 14 Şubat İçin Yardıma Gittiği Çiçekçide Eski Kocasının Silahlı Saldırısına Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:05:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İstişare Toplantısı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]