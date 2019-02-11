Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İstişare Toplantısı Yapıldı
2 gün önce
Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, birim müdürleri ile istişare toplantısı yaptı.
Balıkesir
Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, birim müdürleri ile istişare toplantısı yaptı.
Balıkesir Yurt Müdürlüğü'nde düzenlenen tanışma ve istişare toplantısında şube müdürleri, ilçe müdürleri, yurt müdürleri ve Gençlik merkezi müdürleri bir araya geldi. Toplantıda sırayla söz alan ve soruları cevaplayan birim müdürleri 2018 yılının değerlendirilmesi, 2019 yılının planlanması, çalışmalar hakkında genel bilgilendirmeler yaparak, fikir alışverişinde bulundu. Geniş kapsamda planlanan hedefler ile ilgili açıklamalarda bulunarak, gençlere yönelik yapılacak her faaliyetin önemli olduğuna vurgu yapan İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, ilçe ve yurt müdürlüklerinde gerekli alt yapının oluşturularak, koordineli olarak çalışmaların yapılması konusunda açıklamalarda bulundu. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:29 Kaynak: İHA
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