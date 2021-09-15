Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde hizmet içi eğitimler sürüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitimler düzenleniyor.

İl müdürlüklerinde görev yapan teknik personele yönelik mesleki gelişimini desteklemek, görevi ile ilgili konularda yetkinliğini ve niteliğini artırmak, işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlayarak mesleki riskleri önlemek, sağlık ve güvenlik tedbirleri noktasında bilinç düzeyini yükseltmek amacıyla hizmet içi eğitim düzenleniyor. Bu kapsamda Kayseri'de Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezleriyle ortaklaşa planlanan hizmet içi eğitimler teorik ve uygulamalı olarak Mimarsinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; "Sıhhi tesisat, elektrik, elektronik, bahçe işleri ile ilgili birçok branşta verilen eğitimlerle personellerimizi daha ileriye taşımak istiyoruz. Verimli, aktif, işinde uzman personellerle vatandaşlarımıza daha iyi hizmetler sunmayı amaçlıyoruz. Verdikleri desteklerden dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Halk Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ