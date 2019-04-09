Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden 'Koşabiliyorken Koş' Çağrısı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü her yaştan vatandaşları paylaştığı video ile spor yapmaya davet etti.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü her yaştan vatandaşları paylaştığı video ile spor yapmaya davet etti.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı ve 'Koşabiliyorken koş' etiketiyle paylaştığı videoda, vatandaşları spor yapmak için tesislere davet etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün paylaştığı videoda, tesislerde spor yapan bir vatandaş, "Koşabiliyorken koş projesine tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Sağlıklı yaşam için spor şart" çağrısında bulundu.



Vatandaşların spor yapmaya çağrıldığı videoda Gençlik ve Spor il Müdürlüğü'nün spor alanlarında yürüyüş yapan ve koşan vatandaşların görüntüleri de paylaşıldı. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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