Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden 'Koşabiliyorken Koş' Çağrısı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden 'Koşabiliyorken Koş' Çağrısı

1 saat önce

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü her yaştan vatandaşları paylaştığı video ile spor yapmaya davet etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden 'Koşabiliyorken Koş' Çağrısı, System.String[]
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü her yaştan vatandaşları paylaştığı video ile spor yapmaya davet etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı ve 'Koşabiliyorken koş' etiketiyle paylaştığı videoda, vatandaşları spor yapmak için tesislere davet etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün paylaştığı videoda, tesislerde spor yapan bir vatandaş, "Koşabiliyorken koş projesine tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Sağlıklı yaşam için spor şart" çağrısında bulundu.

Vatandaşların spor yapmaya çağrıldığı videoda Gençlik ve Spor il Müdürlüğü'nün spor alanlarında yürüyüş yapan ve koşan vatandaşların görüntüleri de paylaşıldı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:28 Kaynak: İHA
Kayseri, Spor
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