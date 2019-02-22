Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden 'Merkezim Her Yerde' Projesi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden 'Merkezim Her Yerde' Projesi

21 dakika önce

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Beydağı Gençlik Merkezi tarafından, 'Merkezim Her Yerde' projesi etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden 'Merkezim Her Yerde' Projesi, System.String[]
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Beydağı Gençlik Merkezi tarafından, 'Merkezim Her Yerde' projesi etkinliği düzenlendi.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Beydağı Gençlik Merkezi tarafından Merkezim Her Yerde proje etkinliği düzenlendi. Beydağı Gençlik Merkezi'nde yapılan etkinlikte Mustafa Avni Cüre İlkokulu öğrencileri misafir edildi.

Mustafa Avni Cüre İlkokulu öğrencilerine, sokak oyunları, yarışmalar, ebru sanatı ve birçok eğitici, öğretici, sosyal ve kültürel etkinliğe katılımları sağlandı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:22 Kaynak: İHA

Beydağı, Malatya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gomis'in Gol Sevincinden Korkan Top Toplayıcı, Kaçacak Delik Aradı Zenit - Fenerbahçe Maçı, Rus Gazetelerinde Geniş Yer Buldu

NBA'de Curry'nin 36 Sayısı Warriors'a Galibiyeti Getirdi Galatasaray, Rizesporlu Kaleci Gökhan Akkan'ı İstiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 12:43:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden 'Merkezim Her Yerde' Projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]