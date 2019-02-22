Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden 'Merkezim Her Yerde' Projesi

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Beydağı Gençlik Merkezi tarafından, 'Merkezim Her Yerde' projesi etkinliği düzenlendi.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Beydağı Gençlik Merkezi tarafından, 'Merkezim Her Yerde' projesi etkinliği düzenlendi.



Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Beydağı Gençlik Merkezi tarafından Merkezim Her Yerde proje etkinliği düzenlendi. Beydağı Gençlik Merkezi'nde yapılan etkinlikte Mustafa Avni Cüre İlkokulu öğrencileri misafir edildi.



Mustafa Avni Cüre İlkokulu öğrencilerine, sokak oyunları, yarışmalar, ebru sanatı ve birçok eğitici, öğretici, sosyal ve kültürel etkinliğe katılımları sağlandı. - MALATYA

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