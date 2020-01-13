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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü özel sporcusu yüzme yarışlarında birinci oldu
6 saat önce
Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Yüzme Havuzunda düzenlenen Yüzme yarışmalarında 50 Metre Serbest Stil Yüzme Serisinde yüzülen özel seride Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Özel Sporcusu Alper Alaloğlu 36 saniyelik derecesiyle birinci oldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:34 Kaynak: İHA
Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Yüzme Havuzunda düzenlenen Yüzme yarışmalarında 50 Metre Serbest Stil Yüzme Serisinde yüzülen özel seride Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Özel Sporcusu Alper Alaloğlu 36 saniyelik derecesiyle birinci oldu.
Daha önce Türkiye Beşinciliği bulunan Özel Sporcu Alper Alaloğlu sporda engel olmadığını bir kez daha kanıtlamış oldu. Özel Sporcu Alper Alaloğlu'na Altın madalya ve Milli Takım formasını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman takdim etti.
İlman turnuva sonunda yaptığı açıklamada, "Özel sporcumuz Alper'in başarısı hepimizi gururlandırdı. Antrenörümüz Yılmaz Çetin'i ve Alper'i canı gönülden tebrik ederek başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MUĞLA
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