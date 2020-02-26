Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli bowlingle stres attı - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli bowlingle stres attı - Son Dakika Spor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli bowlingle stres attı

6 saat önce

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen birimler arası bowling turnuvası sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli bowlingle stres attı, System.String[]

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen birimler arası bowling turnuvası sona erdi.

Sporda farkındalık oluşturmak, yoğun çalışma temposundan biraz uzaklaşarak, birimler arasında kardeşliğin ve dostluğun güçlenmesini sağlamak amacı ile düzenlenen turnuva; yurt, gençlik merkezi, ilçe müdürlüğü, tesis ve idari birimlerin oluşturduğu takımların katılımı ile gerçekleşti.

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan il müdürü Mustafa Çelik, "Böyle bir ailenin ferdi olmaktan mutluluk duyuyorum. Turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçen, turnuvaya katılım gösteren personel arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Mustafa Çelik, önümüzdeki dönemde de bu tür faaliyetlerin devam edeceğini belirterek, tüm takımlara başarılar diledi.

İki gün süren turnuva, dereceye giren takımlar için düzenlenen ödül töreni ve günün anısına gerçekleştirilen fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlar şu şekilde:

Kadınlar 1. Beştepe Yurdu, 2. İl Müdürlüğü Eğitim Birimi, 3. Şehit Ümit Çoban Gençlik Merkezi

Erkekler 1. Başkent Yurdu, 2. Sincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 3. Yunus Emre Yurdu


Mustafa Çelik, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:40 Kaynak: DHA
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