Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personeli ile Öğretmenler Satranç Turnuvasında Bir Araya Geldi
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personeli ile Öğretmenler Satranç Turnuvasında Bir Araya Geldi

6 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından iki kurum arasındaki ilişkiyi artırmak adına öğretmenler ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personelleri arasında Satranç Turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personeli ile Öğretmenler Satranç Turnuvasında Bir Araya Geldi, System.String[]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından iki kurum arasındaki ilişkiyi artırmak adına öğretmenler ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personelleri arasında Satranç Turnuvası düzenlendi.


İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde yapılan müsabakalarda erkeklerde Hüdai Bilgici bayanlarda ise Beyza Koçak birinci oldu.


Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye girenlere kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.


Müsabakalarda diğer sonuçlar aşağıdaki gibi gerçekleşti.


Erkekler


1-Hüdai Bilgici


2-Doğan Çiftçi


3-Osman Baturhan Ekici


Bayanlar


1-Beyza Koçak


2-Nergis Korkmaz


3-Hicran Altundağ - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:51 Kaynak: İHA
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