Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sportif etkinlikte en başarılı iller arasına girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sportif etkinlikte en başarılı iller arasına girdi - Son Dakika

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sportif etkinlikte en başarılı iller arasına girdi

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kasım ayı içerisinde yapılan sportif etkinliklere göre yaptığı başarılı sıralamasında, Aydın Gençlik ve Spor il Müdürlüğü 81 il içerisinde en başarılı beşinci il oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sportif etkinlikte en başarılı iller arasına girdi, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kasım ayı içerisinde yapılan sportif etkinliklere göre yaptığı başarılı sıralamasında, Aydın Gençlik ve Spor il Müdürlüğü 81 il içerisinde en başarılı beşinci il oldu.


Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı birimleri, internet kullanımının artmasıyla birlikte özellikle son yıllarda en önemli iletişim araçlarından biri haline gelen sosyal medyayı etkin olarak kullanan kurumlar arasında bulunuyor.


Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kasım ayında yapılan sportif faaliyetleri baz alındığında Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri neticesinde 81 il arasında en başarılı 5 ilden biri oldu.


Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü sosyal medya resmi hesabından yapılan paylaşımda 'İşte 2019 Yılı Kasım ayında yaptıkları etkinliklerle öne çıkan ilimiz @Aydin_GHSIM başarılarından dolayı tebrik ediyoruz' ifadesine yer verildi. - AYDIN

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:24 Kaynak: İHA
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