Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yapılan Antrenmanların Videosunu Paylaştı
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yapılan Antrenmanların Videosunu Paylaştı

1 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, tesislerde ve arazilerde yapılan antrenman videolarını sosyal medya hesabından paylaşarak vatandaşları spor yapmaya davet etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yapılan Antrenmanların Videosunu Paylaştı, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü, tesislerde ve arazilerde yapılan antrenman videolarını sosyal medya hesabından paylaşarak vatandaşları spor yapmaya davet etti.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sportif aktivitelere katılan vatandaşların sayısını artırmak, lisanslı sporcu sayısının da artmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, vatandaşları spor yapmaya yönlendirmek için yaptığı duyuruların yanında yayımladığı videolarla da dikkat çekiyor.


Son olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Mehmet Sepici 60.yıl Cumhuriyet İlkokulu Spor Salonunda yapılan cimnastik, Develi'de yapılan taekwondo ve TOHM ve Milli Takım Atletizm sporcularının Kros Antrenmanı sonrası Drill çalışmaları videosu yayınlandı. - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:57 Kaynak: İHA
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