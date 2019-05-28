Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yatırımları değerlendirildi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yatırımları değerlendirildi

30 dakika önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yatırımlarını değerlendirme toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yatırımları değerlendirildi, System.String[]
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yatırımlarını değerlendirme toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yapılan değerlendirme toplantısına Vali Fuat Gürel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, şube müdürleri ve teknik personel katıldı.

Karabük'te yürütülen yatırım programını görüşmek üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya gelen Vali Gürel, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Keltepe Kayak Eğitim Merkezi başta olmak üzere devam eden yatırımların son durumu, işlemleri süren yatırımlar ve önümüzdeki dönem için ihtiyaçlar göz önüne alınarak talep edilmesi planlanan yatırımlar görüşüldü. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:04 Kaynak: İHA
Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Google Finlandiya'daki Veri Merkezine 600 Milyon Euro Yatırım Yaptı Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu Suriyeliler, şehrin göbeğinde satırlarla birbirine girdi! Dehşet anları kamerada Cani baba,14 yerinden bıçakladığı kızının başında oturup sigara içmiş!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 11:34:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yatırımları değerlendirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]