Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yeni binasına taşındı

Denizli'de gençlere yönelik projelerin ve sportif faaliyetlerin resmi kurumu olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kampüs bölgesinde inşa edilen yeni hizmet binasına taşındı.

1996 yılından beri Gümüşlerde ki spor kompleksi içinde yer alan binada hizmet veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kampüs alanı bölgesinde ki yeni binasına taşındı. Polis Evi'nin karşı çaprazında, Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii'nin hemen üstünde yer alan beş katlı yeni hizmet binası Pamukkale ilçesinde bulunuyor. Müdürlüğe bağlı birimler olan Gençlik Merkezi, Spor ve Lisans Hizmetleri, Okul Sporları, Sporcu Eğitim Merkezi, Yurt Hizmetleri ve İlçe Müdürlükleri ile il çapında geniş bir çerçevede hizmet veren kurum, yeni binasında birçok birimi tek bir merkezde toplamış oldu. - DENİZLİ