Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden okullara hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle 180 okula hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrencilere gençlik ve spor faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla kurum çalışanları, kentteki 180 ortaokul ve liseyi ziyaret etti.

Okul ziyaretleri Gençlik Merkezi müdürleri, gençlik liderleri, antrenörler, gönüllü gençler ve okul temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Söz konusu ziyaretler kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren ise Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer'i ziyaret ederek, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.