Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Coşkun Güven atandı - Son Dakika

Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü görevinden ayrılan Coşkun Güven, Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atandı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Abdülkadir Çetin'in emekliliğe ayrılmasından dolayı boşalan İl Müdürlüğü görevine İŞKUR Müdürü Coşkun Güven atandı. 2012 yılından beri İŞKUR İl Müdürü olarak görev yapan Coşkun verilen yeni görevi için, "Bismillah diyerek yeni bir heyecanla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevimize başladık. Allah mahcup etmesin. Karabük için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Spor hizmetleri, gençlik hizmetleri ve yurt hizmetleri ile çocuklarımıza, gençlerimize, sporcularımıza ve vatandaşlarımıza hizmet etmek için her zaman görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı. - KARABÜK