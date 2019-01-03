Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Muğlalı Müdür

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Ömer İlman, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görevlendirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Ömer İlman, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görevlendirildi.



Eski müdür Serkan Öçalmaz'ın ise aynı kurumda araştırmacı olarak göreve devam edeceği öğrenildi.



Başkanlık sistemi sonrası Türkiye'de idari yapı şekillenmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sonrası Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri ile Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüklerinin görevleri 1 Ocak 2019 itibariyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adı altında tek bir kurumda toplandı.



Yapılanmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Ömer İlman Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görevlendirildi. Eski müdür Serkan Öçalmaz'ın ise aynı kurumda araştırmacı olarak göreve devam edeceği öğrenildi.



Ömer İlman kimdir?



Yeni Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman 1969 yılında Muğla Göktepe'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Göktepe'de tamamlayan İlman, Muğla Turgutreis Lisesi'nden mezun oldu. 1986 ile 1990 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünden birincilikle mezun oldu. Erzincan, Çanakkale, Denizli yurtlarında görev yapan İlman 2002 yılında Muğla Erkek Öğrenci yurdunda çalışmaya başladı. 2015 yılında Muğla Erkek Öğrenci yurdu müdürü olan Ömer İlman, 2016 yılında Muğla Kredi Yurtlar Kurumu kurucu müdürü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görevlendirilen Ömer İlman evli ve 2 çocuk babası. - MUĞLA

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