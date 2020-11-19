Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, "Heyecanımız Kayseri, spor ve sporcunun gelişimi için"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, ilçelerdeki spor tesisi ziyaretlerini değerlendirerek, "Eksiklikler milletvekillerimiz sayesinde Bakanlığımıza iletildi" diyerek, "Heyecanımız Kayseri, spor ve sporcunun gelişmesi için" ifadelerini kullandı.

Göreve geldiği günden itibaren ilçelerdeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı tesisleri inceleyen İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tevdii edildikten sonra ilçe ziyaretlerini yaptık. Kurum olarak Kayseri spor kültürü ve bir çok branşta oturmuş düzenli bir sistemi var" dedi.

Kayseri'nin spor alt yapısının son derece iyi olduğu değerlendirmesini yapan Kabakçı, "Bunun yanında bizim tesislerimizde okul sporları ve branşlar üzerinde daha farklı ne çalışmalar yapabiliriz. İlçelerimizdeki mevcut spor tesislerdeki hem spor gelişimi hem antrenör gelişimi, antrenörlerin eksikliklerini tespit etme imkanımız oldu. Bir kaç ilçemizde başta Sarıoğlan, Sarız ve Pınarbaşı olmak üzere eksiklikleri inşallah Bakanlığımıza Sayın Milletvekillerimiz sayesinde iletildi. Oralarda futbol sahaları ile spor salonları olmak üzere eksiklikler en kısa sürede bitirilecek ve oralarda futbol sahaları, soyunma odaları ve tribün eksiklikleri ise salon olmak üzere yapılacak" diye konuştu.

Kabakçı, "İlçelerimizdeki sportif eksiklikler kalkacak. Merkez ilçelerimizde de tespitlerimizi yapıyoruz. Talas'ta gençlik merkezi tamamlandı. Kapalı tenis kortu yapıldı. Futbol sahalarımız için de daha fazla ne yapabiliriz diye bir program ve proje kapsamında değerlendiriyoruz. Heyecanımız Kayseri'nin, sporun ve sporcunun gelişimi için. İnşallah pandemi sonrasında da spor hareketliliğini artırma gayreti içinde olacağız" değerlendirmesinde bulundu. - KAYSERİ