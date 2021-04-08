Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir, şampiyon sporcuları ağırladı - Son Dakika

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Antalya'da dereceler ile dönen sporcular ve antrenörlerini makamında ağırlayarak tebrik etti.

1-4 Nisan 2021 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ve Milli Takım seçmeleri müsabakalarında başarılı olan Ağrılı sporcular İl Müdürü Cihan Demir tarafından ağırlandı.

İl Müdürü Demir, Tekerlekli Sandalye Bedensel Engelli kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Ömer Çeçen'i, büyükler 70 kilo kategorisinde Türkiye ikincisi olan Talip İlhan'ı, gençler 70 kilo kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan Mehmet Dağabakan'ı ve antrenörleri Çetin Demir'i elde ettikleri başarılarından dolayı tebrik etti. - AĞRI