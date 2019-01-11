Gençlik ve Spor İl Müdürü Eskici Öğrenci Yurtlarında İncelemelerde Bulundu
59 dakika önce
Gençlik ve Spor il Müdürü Murat Eskici, öğrenci yurtlarında incelemelerde bulunarak öğrencilerle sohbet etti.
Gençlik ve Spor il Müdürü Murat Eskici, öğrenci yurtlarında incelemelerde bulunarak öğrencilerle sohbet etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İncesu
Kaymakamı Emre Cebeci ile Kayseri
Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti. Eskici ve Cebeci Milli Türk Talebe Birliği
lise öğrencilerinin çay davetini kırmayarak, ortaöğretim teşkilatı toplantısına katıldı.
Murat Eskici Gevher Nesibe
Yurdu'nda da incelemelerde bulunarak öğrencilerle sohbet etti. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:22 Kaynak: İHA
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