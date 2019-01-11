Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor İl Müdürü Eskici Öğrenci Yurtlarında İncelemelerde Bulundu

Gençlik ve Spor İl Müdürü Eskici Öğrenci Yurtlarında İncelemelerde Bulundu

59 dakika önce

Gençlik ve Spor il Müdürü Murat Eskici, öğrenci yurtlarında incelemelerde bulunarak öğrencilerle sohbet etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Eskici Öğrenci Yurtlarında İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Gençlik ve Spor il Müdürü Murat Eskici, öğrenci yurtlarında incelemelerde bulunarak öğrencilerle sohbet etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İncesu Kaymakamı Emre Cebeci ile Kayseri Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti. Eskici ve Cebeci Milli Türk Talebe Birliği lise öğrencilerinin çay davetini kırmayarak, ortaöğretim teşkilatı toplantısına katıldı.

Murat Eskici Gevher Nesibe Yurdu'nda da incelemelerde bulunarak öğrencilerle sohbet etti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:22 Kaynak: İHA

İncesu, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı! Son Dakika! Cari Denge Kasım Ayında Üst Üste Dördüncü Kez Fazla Verdi

Süper Loto'da 6 Bilen Çıkmayınca, Yaklaşık 8 Milyon Lira Devretti Aleyna Tilki, İnsan Olmayı Sıkıcı Bulduğunu İfade Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 10:21:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor İl Müdürü Eskici Öğrenci Yurtlarında İncelemelerde Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]