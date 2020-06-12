Gençlik ve Spor İl Müdürü Özsoy'dan Kocaali Belediye Başkanı Acar'a ziyaret - Son Dakika

Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ve Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, ilçede yapılması planlanan spor alanlarında inceleme yaptı.

Acar'ı makamında ziyaret eden Yavuz, yatırımlara ilişkin yaptığı konuşmada, geçmiş yıllarda olduğu gibi spor ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kocaali'de de her zaman projeler üretmeye devam ettiklerini anlatan Özsoy, "Gençlik merkezimiz, tüm imkan ve olanaklarıyla Kocaali'mizin hizmetinde. Yapımına yeni başladığımız Kestanepınar futbol ve voleybol sahamızı kısa bir zamanda tamamlayacağız. Kocaali Şehir Stadı'nın hemen yanında yapılacak olan tenis kortu ve bocce sahası için proje çalışmalarına başladık." dedi.

Acar da ilçede farklı branşlarda başarılı sporcular görmenin kendilerini onurlandırdığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bunun için elimizden gelen ne varsa yaptık, yapmaya devam ediyoruz. İlçemizin farklı mahallerinde spor alanları kurduk. Çalışmalarımız kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile Kestanepınar Mahallemize yeni futbol sahası yapım işimiz başladı. Aynı zamanda daha önce ilçe merkezinde' Kocaali Belediye Gençlik Merkezi' olarak faaliyet gösteren tesisimizi, Gençlik ve Spor Bakanlığına devrettik. Mevcut çalışmalarla ve yapılacak olan yatırımlarla birlikte ilçemizin gençlik ve spor hizmetleriyle daha da gelişeceğine olan inancımız tamdır."

Yavuz ve Acar, futbol stadının yanına tenis kortu ve bocce sahası, Kestanepınar Mahallesi'ne ise futbol sahası yapılması hedeflenen alanlarda incelemelerde bulundu.