Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin, federasyon temsilcileriyle buluştu - Son Dakika

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, kentte farklı spor dallarında ses getirecek projeler yapmak istediklerini bildirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ek hizmet binası konferans salonunda Şahin, kentte hizmet veren federasyon il temsilcileri ile bir araya geldi.

Koronavirüs salgını sonrası yeni sezonda yapılacak faaliyetler ve yeni dönemdeki çalışmalar hakkında bilgi alan Şahin, Kırşehir'de spor alanında önemli başarılar kazanmayı istediklerini aktardı.

Spor için tüm temsilcilerin çok çalışması gerektiğini ifade eden Şahin, kalıcı işler yaparak sporda daha aktif dönemleri sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Şahin, "Kırşehirli gençlerin daha fazla spor yapmasını, organizasyonlara katılmasını istiyoruz. Kentte farklı spor dallarında ses getirecek projeler yapmayı istiyoruz. Bu projeleri de tüm federasyonlarımızla birlikte hareket ederek gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, federasyon temsilcileriyle yeni projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.