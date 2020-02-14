Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin: "İslami Dayanışma Oyunları Konya'nın bilinilirliğini artıracak" - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin: 'İslami Dayanışma Oyunları Konya'nın bilinilirliğini artıracak' - Son Dakika Spor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin: "İslami Dayanışma Oyunları Konya'nın bilinilirliğini artıracak"

6 saat önce

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, 2021 İslami Dayanışma Oyunlarının Konya'nın uluslararası arenada bilinilirliğini arttıracağını söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin:

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, 2021 İslami Dayanışma Oyunlarının Konya'nın uluslararası arenada bilinilirliğini arttıracağını söyledi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, İhlas Haber Ajansı (İHA) Konya Bölge Müdürü Kenan Arvas'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Şahin, ekip arkadaşları ile birlikte gençlere hizmet etmenin mutluluğu içerisinde olduğunu belirtti.


Konya'nın spor şehri olması noktasında çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Şahin, "Sosyal ve kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü 9 adet Gençlik Merkezimizle de gençlerimizin hizmetindeyiz. Ayrıca 32 yurdumuzda kalan 24 bine yakın öğrencimizin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için sanatsal, kültürel ve eğitim faaliyetleri düzenlemekteyiz. İslam İşbirliği Teşkilatı İslami Dayanışma Spor Federasyonu tarafından 4 yılda bir organize edilen İslami Dayanışma Oyunlarının beşincisine 2021 yılında Konya'da ev sahipliği yapacağız. Konyalı sporseverler oyunlar kapsamında branşlarında dünyanın en iyi sporcularını izleme fırsatı yakalayacak. Bu organizasyonla ilimiz yeni spor tesisleri de kazanacak. Aynı zamanda Konya'nın uluslararası arenada bilinilirliğinin artacağı düşüncesindeyim" dedi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı, Abdurrahman Şahin, Konya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:00 Kaynak: İHA
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