Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor İl Müdürü Ünlüer, Başkan Arı'yı Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ünlüer, Başkan Arı'yı Ziyaret Etti

1 saat önce

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya tebrik ziyaretinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ünlüer, Başkan Arı'yı Ziyaret Etti, System.String[]
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya tebrik ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Nevşehir Belediye Başkan Arı, gençlerin etkin bir şekilde spor yapmaları adına Nevşehir Belediyesi olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Belediye Başkanı Arı, yarınlarımızın umudu gençlerin değişik spor branşlarında başarı göstererek şehrimizin ismini öncelikli olarak Türkiye ve sonrasında da Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılarak duyurmaları içinde üzerlerine düşeni fazlasıyla yerine getirme kararlılığı içerisinde olduklarını dile getirerek " Nevşehir öyle inanıyorum ki belediyemizin de öncülüğünde ortaya konulacak bir dizi çalışmalarla, başarılı sporcuları ile de isminden söz edilecek şehirlerden biri haline gelecektir. Gençlerimize her alanda olduğu gibi sportif çalışmalarda da sahip çıkarak, şehrimizin sporda marka şehirlerden biri olacağına inanıyorum" dedi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:24 Kaynak: İHA

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