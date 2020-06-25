Gençlik ve Spor İl Müdüründen ödülünü aldı - Son Dakika

Gençlik ve Spor İl Müdüründen ödülünü aldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede ön saflarda yer alan başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kahramanlara yönelik düzenlediği mektup yarışmasında 22-29 yaş kategorisinde Malatya Gönüllü Gençlik Lideri Büşra Günata üçüncü oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede ön saflarda yer alan başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kahramanlara yönelik düzenlediği mektup yarışmasında 22-29 yaş kategorisinde Malatya Gönüllü Gençlik Lideri Büşra Günata üçüncü oldu. Günata, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'dan ödülünü aldı.


Korona virüsün üstesinden gelinmesi için yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına, temel ihtiyaçlarımızın karşılanması için üretim yapanlara ve güvenliğimiz için çalışan asker ve polislere, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda çalışanlara, sağlık personelleri için gençlik merkezlerinde maske üretimi yapan gönüllü gençlerimize ve vefa destek gruplarında görev yapanlara yönelik yazdığı mektup ile dereceye girmesinden dolayı, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan Büşra Günata"yı makamında ağırlayarak saat, kitap ve çeşitli hediyeler verdi. - MALATYA

Koronavirüs, Malatya, Kayhan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor İl Müdüründen ödülünü aldı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

14:31 Leeds United tribünlerindeki Usame bin Ladin kartonu, taraftarın tepkisini çekti 14:08 Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi 12:18 15 yaşında resmi maça çıkan Luka Romero, La Liga'da oynayan en genç oyuncu rekorunu kırdı 11:53 Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in yerine Sarunas Jasikevicius ile görüşmelere başladı 11:28 F.Bahçe, G.Saray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş için harekete geçti! 11:09 1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı 10:46 Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz 10:13 Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu 09:53 F.Bahçe eski yöneticisinden Ali Koç yönetimine eleştiri: Obradovic'le görüşmeler kontrat bitimine bırakılmaz 09:31 Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey 09:07 İtalya Serie A'da zirveye oynayan Lazio ve Inter puan kaybetti 00:10 Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti 21:07 Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor 20:00 Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğu İbrahim Üzülmez'e emanet
Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı
15:55
Sırbistan'da ilk kez başörtülü bir kadın milletvekili seçildi
15:54
Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı
15:49
Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı
15:39
Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar...
15:28
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak
15:28
Yüzlerce uyarı kar etmiyor! Gaziantep'te 'Geçmiş olsun' ziyareti yapan 49 kişi karantinada
15:17
Ronaldo'nun sevgilisi milyonluk yattan foto paylaştı, herkes çorabına takıldı
15:05
Sağlık Bakanlığı, yalancı güven hissi verdiği için iş yerlerinde eldiven kullanılmasını tavsiye etmiyor
15:02
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
14:55
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 16:21:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlik ve Spor İl Müdüründen ödülünü aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]