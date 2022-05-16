Gençlik ve Spor Müdürü Kasapoğlu'dan AA Bölge Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Müdürü Kasapoğlu'dan AA Bölge Müdürlüğüne ziyaret

16.05.2022 17:19
Gençlik ve Spor Müdürü Kasapoğlu'dan AA Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Samsun Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Samsun Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Kasapoğlu, ziyaretinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103. yılının kentte çeşitli etkinliklerle kutlandığına işaret etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Kasapoğlu, mayıs ayına yayılan etkinliklerin coşkuyla kutlandığını belirtti.

Kasapoğlu, etkinlikler kapsamında yarın 1919 metrelik bayrakla yürüyüş yapılacağını duyurarak tüm Samsunluları yürüyüşe davet etti.

AA Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, ziyareti için Kasapoğlu'na teşekkür ederek, etkinliklerin AA ekibi tarafından güçlü bir şekilde takip edildiğini vurguladı.

Ziyarete Canik İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Osman Abonoz da katıldı.

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Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Ajansı, gençlik, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Müdürü Kasapoğlu'dan AA Bölge Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika


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