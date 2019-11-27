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Gençlik ve spor platformu toplantısı yapıldı

6 saat önce

Adıyaman'da spor ile birlikte gençliğe yönelik proje ve faaliyetlerin gelişmesine katkı sunmak amacıyla Vali Aykut Pekmez Başkanlığında teşekkül eden "Gençlik ve Spor Platformu" ilk istişare ve değerlendirme toplantısını yaptı.

Gençlik ve spor platformu toplantısı yapıldı, System.String[]

Adıyaman'da spor ile birlikte gençliğe yönelik proje ve faaliyetlerin gelişmesine katkı sunmak amacıyla Vali Aykut Pekmez Başkanlığında teşekkül eden "Gençlik ve Spor Platformu" ilk istişare ve değerlendirme toplantısını yaptı.


Vali Aykut Pekmez Başkanlığında Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı Bedir Deveci, kaymakamlar, ilgili kurum amirleri, STK Başkanları ve spor camiasının temsilcileri katıldı.


Gençlik Spor yatırımları ve gençlik çalışmalarına yönelik fikir paylaşımında bulunularak öneri çalışmasına ilişkin ortak dil ve çerçevenin oluşturulmasının amaçlandığı platform toplantısı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'in, il müdürlüğü olarak gençlere ve spora olan hizmetler, il ve ilçelerde faaliyet gösteren tesislerin durumu, platformun amaç ve hedeflerini içeren sunumuyla devam edildi.


Sunum sonrası toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Aykut Pekmez, "Birincisini düzenlediğimiz bu platform toplantımızla geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin toplumla iletişimlerini daha sağlıklı hale getirecek, öz güvenlerini geliştirecek, yaşadıkları topluma aidiyet duygusunu ve duyarlılıklarını artıracağı tedbirler alarak, il genelinde sporun kalitesinin arttırılması, spor alanlarının kullanımının yaygınlaştırılması, sporcu ve ahlak dengesinin oluşturulması, devam eden ve gerçekleştirilecek yatırımların son durumu, gençlik, spor ve yurt hizmetlerinde kalitenin bakanlık stratejik planlarına, vizyonuna uygun olarak gerçekleştirilmesi ile spor turizminin Adıyaman iline katkılarıyla alakalı yapılması düşünülen çalışmaların planlanması genel çerçeve olarak hedeflenmiştir" diye konuştu.


Adıyaman'ın sportif faaliyet ve projelerine katma değer kazandırılması hedeflenen platform toplantısı, paydaşların gündem maddeleri üzerine görüşlerini belirtmeleri, karşılıklı fikir alışverişleri ve önerilerin ardından son buldu. - ADIYAMAN

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:11 Kaynak: İHA
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