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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol töreninde konuştu Açıklaması

18.06.2021 17:09

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkelerden biriyiz.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkelerden biriyiz. Gençliğimiz bizim en büyük umudumuz. Onları daha iyi yarınlara hazırlamak hepimizin boynunun borcu. Bunun için çalışıyoruz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Aksaray'a gelen Kasapoğlu, ilk olarak Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret ettikten sonra Bankalar Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Cuma namazını Ulu Camisi'nde kılan Kasapoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer'i ziyaretinin ardından partisinin il başkanlığına geçti.

Daha sonra Gençlik Merkezi Havacılık Kulübü Uçuş Alanına giden Kasapoğlu, burada insansız hava araçlarını inceleyerek test uçuşu yaptı.

Ardından Aksaray Kültür Merkezi Konferans Salonundaki Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Törenine katılan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, imzalanan protokolle Aksaray'ı ve ilçelerini ilgilendiren projelere start verdiklerini söyledi.

Bunları da hep birlikte inşa ederek gerçekleştireceklerini belirten Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Halkımızın her daim kullanımı için dört dörtlük projeler hazırladık. Tabii ki Türkiye çok önemli bir süreci yaşıyor son 19 yılda. Tüm Cumhuriyet tarihinin pek çok alanda rekorlarını kıran bir hizmet seferberliği var. Ekonomide, sanayide, sağlıkta, gençlik ve sporda da var. Şükürler olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve vizyonuyla ülkemizi her daim yukarılara taşıma gayretimiz var. İşte bunu yine hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra gerek iş birliği, gerekse koordinesiyle hızlı sonuç almayı, hamdolsun her geçen gün daha farklı boyutlara taşıyoruz."

"Gençler için her türlü imkanı seferber etmeye varız"

Kasapoğlu, Türkiye'nin gelişen ve hızlı bir şekilde yarınlara hazırlanan genç bir nüfusunun olduğunu ifade etti.

Aksaray'ın da en genç nüfusa sahip iller arasında yer aldığını aktaran Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Ülke olarak en genç nüfusa sahip Avrupa ülkesiyiz. Dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkelerden biriyiz. Gençliğimiz bizim en büyük umudumuz. Onları daha iyi yarınlara hazırlamak hepimizin boynunun borcu. Bunun için çalışıyoruz. Güreşten judoya, judodan okçuluğa ve jimnastiğe kadar her alanda meydan okuyan bir spor geleceğimiz var. Sporcularımız, gençlerimiz bizim her şeyimiz. Onlar ne istiyorsa biz onlar için varız. Gençler için her türlü imkanı seferber etmeye varız. Bugünkü çalışma ve imzaların hepsi sizin için. Helalı hoş olsun."

Kasapoğlu, "Sporun öncüsü kadınlar" politikasına çok önem verdiklerine dikkati çekerek, "Kadınlar başımızın tacı. Kadınların spor tesisine erişimi, bu anlamda onların istediği imkanların sunulması ve kadın öncelikli spor politikasının en üst şekilde hayata geçirilmesi bizim hakikaten çok değer verdiğimiz bir konu." diye konuştu.

Kasapoğlu, gençler neredeyse Gençlik ve Spor Bakanlığının da orada olduğunu, gençlerin hayallerini desteklemenin kendilerinin en büyük görevi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 81 ilinde, ilçelerde ve köylerde her türlü yardımı seferber ettiklerini vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Çıtayı yükseklere taşıyacağız. Biz inanıyoruz ki; Türkiye'nin güçlü yürüyüşünü bugüne kadar durduramadıkları gibi bugünden sonra da o şer odakları hiçbir şekilde durduramayacaklar. Biz hep birlikte ecdadımızdan aldığımız bu şanlı mirası güçlü kökleriyle, sizlerle birlikte daha yukarılara taşıyacağız. Sizler de bu mirası gayret ve ruhla çok daha farklı noktalara getireceksiniz. Yeter ki gayret edelim, bugünkü gibi bir ve beraber olalım."

Bakan Kasapoğlu, "Aksaray Yunus Emre Yazarlık Kampı"nı ziyaret ederek gençlerle sohbet etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol töreninde konuştu Açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol töreninde konuştu Açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol töreninde konuştu Açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol töreninde konuştu Açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol töreninde konuştu Açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol töreninde konuştu Açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol töreninde konuştu Açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol töreninde konuştu Açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol töreninde konuştu Açıklaması

Mehmet Kasapoğlu, Aksaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika Spor


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