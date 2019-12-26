"Gençlik Yollarda" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Gençlik Yollarda' - Son Dakika

"Gençlik Yollarda"

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen "Gençlik Bursa'da Yollarda" projesi çerçevesinde üniversite öğrencileri şehrin tarihi ve turistik mekanlarını geziyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen "Gençlik Bursa'da Yollarda" projesi çerçevesinde üniversite öğrencileri şehrin tarihi ve turistik mekanlarını geziyor.


Türkiye'nin farklı şehirleri ve yurtdışından eğitim için Bursa'ya gelen üniversite öğrencilerinin Bursa'yı tanımaları maksadıyla gerçekleştirilen proje çerçevesinde üniversiteli gençler, her hafta pazartesi günleri İznik'i ve çarşamba günleri de Bursa'nın tarihi ve turistim mekanlarını gezme imkanı buluyor. Öğrencilerin gezi.genclikbursada.com adresinden online kayıt yaptırabildiği faaliyete ilgi her geçen gün daha artıyor. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:40 Kaynak: İHA
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