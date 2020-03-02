Gençlikspor etkinliklerinde İdlib şehitleri anıldı - Son Dakika
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Gençlikspor etkinliklerinde İdlib şehitleri anıldı

7 saat önce

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği hafta sonu etkinlikleri ve kursları devam ediyor.

Gençlikspor etkinliklerinde İdlib şehitleri anıldı, System.String[]

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği hafta sonu etkinlikleri ve kursları devam ediyor. Hafta sonunda yapılan


Menteşe Yüzme Havuzu 13+ Yaş Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışlarında, Ula İlçesinde Türkiye Atletizm Federasyonu 2020 Sezonu Atletizm Geliştirme Projesi İl Seçmesi Yarışmalarında, Datça'nın Taşlık Plajında bu yılki teması "Sıfır Atık" olarak belirlenen Maraton Yüzme Yarışlarında, Menteşe ve Atatürk Spor Salonlarında yapılan Okul Sporları Voleybol Genç A Kızlar ve Erkekler Grup Maçlarında, Atatürk Spor Salonundaki İsmail Ulukan Veteran Basketbol Turnuvası Finalinde ve Menteşe Spor Salonundaki Cimnastik, Judo ve Basketbol Kurslarında İdlib Şehitlerimiz anıldı.


Yarışmaların ve kursların sonrasında sporcular tarafından, İdlib'te şehit olan askerler için "Başımız Sağ Olsun" yazılı pankartları açıldı.


Müsabakalarda dereceye giren sporculara kupa ve ödüllerini vererek sporcuları kutlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, İdlib'te şehit düşen askerler için yaptığı konuşmada "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yüce Mevlam milletimizi ve devletimizi her türlü sıkıntıdan korusun. Birlik ve beraberliğimizi arttırsın. Kahraman askerlerimize güç kuvvet versin" diyerek şehitleri andı. - MUĞLA

Datça, Muğla, İdlib, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:05 Kaynak: İHA
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