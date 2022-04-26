Hayalini kurdukları ağaç eve 30 yıl sonra kavuştular - Son Dakika
Üye Girişi

Hayalini kurdukları ağaç eve 30 yıl sonra kavuştular

26.04.2022 10:39

Hayalini kurdukları ağaç eve 30 yıl sonra kavuştular 'Ağaçkondu' adını verdikleri ev gençlik hayalleriydi, bugünlerde hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorlar Artvinli çift gençlik yıllarında hayal ettikleri ağaç eve evliliklerinin 30. yılında kavuştular.

Hayalini kurdukları ağaç eve 30 yıl sonra kavuştular

'Ağaçkondu' adını verdikleri ev gençlik hayalleriydi, bugünlerde hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorlar

ARTVİN - Artvinli çift gençlik yıllarında hayal ettikleri ağaç eve evliliklerinin 30. yılında kavuştular.

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan Fatma ve Musa Can çifti gençlik yıllarında ağaç evde yaşamanın hayalini kurdular. Çift evliliklerinin 30. yılında bu hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Mençuna Şelalesi'nin içinde yer aldığı doğal güzellikleriyle ünlü Kamilet Vadisi'nde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan aile, kendi arazilerine yer alan bir gürgen ağacının üzerine ahşaptan ağaç ev yaptılar. Bu sayede hem gençlik hayallerini gerçekleştirdiler, hem de gelen misafirlere ağaç evde ağırlama imkanına kavuştular.

Ağaçkondu görenlerin ilgisini çekiyor

Çiftin "Ağaçkondu" adını verdikleri ahşap ev yerden 5 metre yükseklikte ve evin içine merdivenle giriliyor. 16 metrekarelik alana inşa edilen ev, görünümüyle Kamilet Vadisini ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

Arhavi ilçesi Kamilet vadisinde çiftçilik ve arıcılıkla uğraşan Musa Can, yaptığı açıklamada "Eşimle birlikte uzun yıllardır hayalini kurduğumuz ağaç evimize kavuştuk. Gençlik yıllarında ağaç ev yapıp içinde kalmak istiyorduk. Bazen Mençuna Şelalesini görmeyen gelen misafirlerimiz oluyor. Onlar da kalıyor bazen biz kalıyoruz. Gürgen ağacı üzerine olduğu için ayı filan pençesini geçiremediğinden çıkamıyor. Rahatlıkla içinde kalınabiliyor. İçinde yatak var, banyo, tuvaleti var; konforu yüksek" dedi.

"İçinde kaldığımızda eski günlerden konuşuyoruz"

Fatma Can ise ağaç evin gençlik hayalleri olduğunu hatırlatarak "Evlenmeden önce eşimle 'Evlendiğimizde böyle bir ağaç ev yapalım yaşlanınca içinde kalırız' diye hayaller kurardık. Evlendik ve evliliğimizin 30. yılında bu hayallerimiz gerçekleştirdik. Görenler çok beğeniyor. Özelikle Mençuna Şelalesine gelenler çok beğeniyor, fotoğraf çekiniyor. Canımız sıkılınca içinde kalıyoruz. Eski günlerimizden konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Hayalini kurdukları ağaç eve 30 yıl sonra kavuştular
Hayalini kurdukları ağaç eve 30 yıl sonra kavuştular
Hayalini kurdukları ağaç eve 30 yıl sonra kavuştular
Hayalini kurdukları ağaç eve 30 yıl sonra kavuştular
Hayalini kurdukları ağaç eve 30 yıl sonra kavuştular
Hayalini kurdukları ağaç eve 30 yıl sonra kavuştular
Hayalini kurdukları ağaç eve 30 yıl sonra kavuştular
Hayalini kurdukları ağaç eve 30 yıl sonra kavuştular
Hayalini kurdukları ağaç eve 30 yıl sonra kavuştular
Hayalini kurdukları ağaç eve 30 yıl sonra kavuştular
Hayalini kurdukları ağaç eve 30 yıl sonra kavuştular
Hayalini kurdukları ağaç eve 30 yıl sonra kavuştular
Hayalini kurdukları ağaç eve 30 yıl sonra kavuştular
Hayalini kurdukları ağaç eve 30 yıl sonra kavuştular

YORUMLAR
500
Hayalini kurduğu akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu Hayalini kurduğu akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu Tek Gözlü Joe 5 yıl sonra eski sahibine kavuştu: Kedi Joe konteynerle denizin ortasına kadar gitmiş Tek Gözlü Joe 5 yıl sonra eski sahibine kavuştu: Kedi Joe konteynerle denizin ortasına kadar gitmiş

Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Hayalini kurdukları ağaç eve 30 yıl sonra kavuştular - Son Dakika


Son Dakika
11:05 26 Nisan'da altının gram fiyatı 902 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:03 Ezel dizisindeki rolünü reddetmiş! Barış Falay, yıllar sonra itiraf etti: Senaryoya bakmadım
11:01 Bursa'da uçağın düşme anlarına ait yeni görüntüler: İşte mahalledeki panik anları
11:00 Canlı yayında Suriyeli kavgası! Mehmet Metiner, Sinan Oğan'a ve moderatöre sinirlenip stüdyoyu terk etti
10:49 Bu çocuklar mahalleliyi bıktırdı! Gündüz dilenciler, gece hırsız!
10:40 CHP'li Özgür Özel'in "Erdoğan tarih önünde mahkum olacak" sözlerine AK Parti Sözcüsünden tepki: Milli iradeyi tehdit
10:40 Budamak için çıktığı ağaçta cesedi asılı kaldı!
10:38 Gizemli hepatit virüsünün kaynağının toplumda yaygın olarak görülen bir virüs olduğu açıklandı
10:09 Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam neler yaşandı? Alparslan kaleden kurtulmayı nasıl başardı?
10:09 Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'na gönderme: Sizden daha fazlasını isteyeni bulmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 11:12:30. #1.12#
SON DAKİKA: Hayalini kurdukları ağaç eve 30 yıl sonra kavuştular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement