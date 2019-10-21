Son Dakika Haberleri: Genco Erkal 'Bir Delinin Hatıra Defteri' ile Trump'ta
Son Dakika Kültür Sanat Genco Erkal 'Bir Delinin Hatıra Defteri' ile Trump'ta

Genco Erkal 'Bir Delinin Hatıra Defteri' ile Trump'ta

39 dakika önce

Usta oyuncu Genco Erkal, 'Bir Delinin Hatıra Defteri' ile 22 Ekim Salı günü saat 20.30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Genco Erkal 'Bir Delinin Hatıra Defteri' ile Trump'ta, System.String[]
Usta oyuncu Genco Erkal, 'Bir Delinin Hatıra Defteri' ile 22 Ekim Salı günü saat 20.30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Nikolay Gogol'un kara mizah türünün en iyi örneklerinden biri olan 'Bir Delinin Hatıra Defteri' usta oyuncu Genco Erkal tarafından sahneleniyor. Oyunun yönetmenlik koltuğunda da oturan Erkal 'Bir Delinin Hatıra Defteri' ile yaşadıklarıyla baş etmeye çalışan bir adamın hatıra defterinde yazanları anlatıyor ve izleyenleri güldürürken düşündürüyor.

Gogol tarafından yazılan oyunda, takıntıları olan bir devlet memurunun gündelik yaşantısı ve iş hayatının dışında sosyal sınıf olarak kendisine zıt, soylu bir ailenin kızına aşık olması ve aşkını karşılıklı sanması üzerine gelişen olaylar yer yer mizahi ama yoğun olarak dramatik bir şekilde anlatılıyor. İçinde bulunduğu ruhsal durumdan dolayı yaşadıklarını çok farklı şekillerde yorumlayan karakter oyunda izleyiciyi kendi hayatının içine çekip, duygu dolu anlar yaşatıyor.

Oyun, 22 Ekim Salı günü saat 20.30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.


- İstanbul
Donald Trump, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:04 Kaynak: DHA
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