Genco Erkal 'Merhaba' ile izleyiciyle buluşacak

Usta oyuncu Genco Erkal'ın uyarladığı, yönettiği ve tek başına oynadığı 'Merhaba', Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşacak.

İlk kez 2017'de New York'ta sergilenen müzikli oyun, edebiyat dünyasının beş büyük ustasıyla tiyatro severleri müzikli bir yolculuğa çıkarıyor. 'Merhaba', usta oyuncu Genco Erkal'ın 'benim yazarlarım' dediği Aziz Nesin, Bertolt Brecht, Can Yücel, Nazım Hikmet ve William Shakespeare'in yapıtlarından oluşuyor. Yıllar öncesinden seyirciye seslenen yazarlar; dünyanın ve ülkemizin halleri üzerine kimi zaman güldürücü kimi zaman hüzünlü, öfkeli gözlemleriyle yaşadığımız karanlık günlere ve geleceğimize ışık tutuyorlar.

Genco Erkal, 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde izleyicisini bekliyor.