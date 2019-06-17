Son Dakika Haberleri: Genco Erkal, 'Merhaba' ile ünlü isimleri Almanya'da buluşturdu
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Genco Erkal, 'Merhaba' ile ünlü isimleri Almanya'da buluşturdu

10 dakika önce

TEK kişilik oyunların ustası Genco Erkal, 60 yıllık sanat hayatı boyunca sahnede eserlerini yaşattığı büyük yazar ve şairleri bu kez tek bir oyunda bir araya getirdi.

Genco Erkal, 'Merhaba' ile ünlü isimleri Almanya'da buluşturdu, System.String[]
TEK kişilik oyunların ustası Genco Erkal, 60 yıllık sanat hayatı boyunca sahnede eserlerini yaşattığı büyük yazar ve şairleri bu kez tek bir oyunda bir araya getirdi. 

Hem yönetip, hem de oynadığı tek kişilik yeni oyunu 'Merhaba'nın Avrupa prömiyeri, Almanya'nın Offenbach kentindeki Capitol Tiyatro'da gerçekleşti. Erkal oyununda "Benim yazarlarım" dediği Nazım Hikmet, Can Yücel, Aziz Nesin, Berthold Brecht ve William Shakespeare'nin eserlerinden çeşitli bölümleri sahneledi. Erkal'ın piyano ve basklarnetle Arif Erkin, Selim Atakan ve Kurt Weil'ın bestelerini seslendiren iki genç müzisyen eşliğindeki performasına, izleyicilerin coşkulu alkışları eşlik etti.

AÇIK OTURUM İZLEYİCİ SAYISINI ETKİLEDİ

Oyundan sonra hayranlarıyla birlikte olan, sohbet edip fotoğraf çektiren 81 yaşındaki sanatçı, kendi sesinden Nazım Hikmet şiirlerini içeren 'Ne Güzel Şey Hatırlamak Seni'yi de imzaladı.

Çuval dergisinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen program, Frankfurt ve Offenbach çevresindeki çok sayıda kurumun desteğiyle gerçekleşti. Toplam seyirci kapasitesi 800 kişi olan Capitol Tiyatro'daki program, İstanbul'da yenilenecek olan seçimlerin adayları Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki canlı açık oturumla aynı saate denk gelmesinden dolayı beklenenin altında kaldı.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:13 
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