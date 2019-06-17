Genco Erkal, 'Merhaba' ile ünlü isimleri Almanya'da buluşturdu

TEK kişilik oyunların ustası Genco Erkal, 60 yıllık sanat hayatı boyunca sahnede eserlerini yaşattığı büyük yazar ve şairleri bu kez tek bir oyunda bir araya getirdi.

TEK kişilik oyunların ustası Genco Erkal, 60 yıllık sanat hayatı boyunca sahnede eserlerini yaşattığı büyük yazar ve şairleri bu kez tek bir oyunda bir araya getirdi.



Hem yönetip, hem de oynadığı tek kişilik yeni oyunu 'Merhaba'nın Avrupa prömiyeri, Almanya'nın Offenbach kentindeki Capitol Tiyatro'da gerçekleşti. Erkal oyununda "Benim yazarlarım" dediği Nazım Hikmet, Can Yücel, Aziz Nesin, Berthold Brecht ve William Shakespeare'nin eserlerinden çeşitli bölümleri sahneledi. Erkal'ın piyano ve basklarnetle Arif Erkin, Selim Atakan ve Kurt Weil'ın bestelerini seslendiren iki genç müzisyen eşliğindeki performasına, izleyicilerin coşkulu alkışları eşlik etti.



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Oyundan sonra hayranlarıyla birlikte olan, sohbet edip fotoğraf çektiren 81 yaşındaki sanatçı, kendi sesinden Nazım Hikmet şiirlerini içeren 'Ne Güzel Şey Hatırlamak Seni'yi de imzaladı.



Çuval dergisinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen program, Frankfurt ve Offenbach çevresindeki çok sayıda kurumun desteğiyle gerçekleşti. Toplam seyirci kapasitesi 800 kişi olan Capitol Tiyatro'daki program, İstanbul'da yenilenecek olan seçimlerin adayları Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki canlı açık oturumla aynı saate denk gelmesinden dolayı beklenenin altında kaldı.

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