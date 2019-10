Genco erkal 'merhaba' oyunuyla ikü'de

İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi, 'Merhaba' adlı tek kişilik oyunuyla usta sanatçı Genco Erkal'ı ağırlıyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), yeni sanat sezonunun ikinci etkinliğinde usta isim Genco Erkal'ı konuk ediyor. Erkal; uyarlayıp yönettiği, aynı zamanda da rol aldığı yeni oyunu 'Merhaba' ile 24 Ekim Perşembe akşamı, saat 19.00'da, Akıngüç Oditoryumu ve Sanat ve Merkezi'nde izleyicisiyle buluşacak.

Genco Erkal'ın, 'Benim yazarlarım' dediği Aziz Nesin, Bertolt Brecht, Can Yücel, Nazım Hikmet ve William Shakespeare'in yapıtlarından oluşan tek kişilik oyun, tiyatroseverleri edebiyat dünyasının beş büyük ustasıyla müzikli bir yolculuğa çıkarıyor. Genco Erkal'ın ilk kez geçtiğimiz yıl sahnelediği müzikli oyun 'Merhaba'da, Fazıl Say, Kurt Weill, Yiğit Özatalay, Arif Erkin ve Selim Atakan'ın besteleri, piyano ve basklarnet eşliğinde seslendiriliyor. Sahne tasarımını Cihan Aşar'ın, giysi tasarımını Özlem Kaya'nın, ışık tasarımını Hakan Özipek'in yaptığı oyunun müzik yönetimi ve düzenlemesini ise Yiğit Özatalay üstleniyor.