Genco Özak, "Kulkan Erdenet" karakteriyle Çukur dizisine dahil oluyor - Son Dakika

Genco Özak, "Kulkan Erdenet" karakteriyle Çukur dizisine dahil oluyor

06.12.2020 23:48

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu Genco Özak, "Kulkan Erdenet" karakteriyle reyting rekortmeni diziye dahil oldu.

Ay yapım imzalı Çukur dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha dahil oluyor.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Söz" dizisinde canlandırdığı "Kopuk" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Genco Özak, Çukur'a katıldı.

KULKAN ERDENET ROLÜNE HAYAT VERECEK

Haftalardır kimin canlandıracağı merak konusu olan Kulkan Erdenet rolüne Genco Özak hayat verecek.

Genco Özak, 'Kulkan Erdenet' karakteriyle Çukur dizisine dahil oluyor
Genco Özak

GENCO ÖZAK KİMDİR?

Genco Özak, 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamladı.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı Çalgı Çengi sinema filminin yapım ekibinde görev alan Özak, son olarak Güvercin dizisinde Ökkeş karakterine hayat verdi. Genç oyuncu daha önce de Vatanım Sensin ve Söz gibi dizilerde oynadı.

Tiyatro kökenli oyuncu Taşra Kabare bünyesinde Temizlik İşleri tiyatro oyununda yer almıştır.

Genco Özak, Kulkan Erdenet karakteriyle Çukur dizisine dahil oluyor

Altuntaş, Tiyatro, Çukur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Genco Özak, 'Kulkan Erdenet' karakteriyle Çukur dizisine dahil oluyor - Son Dakika Magazin


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