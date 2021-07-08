BAL-GÖÇ Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu'ndan Bulgaristan seçimlerine katılım çağrısı - Son Dakika

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ), Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu (BGF) ve Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek Bulgaristan milletvekili seçimlerinde Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların oy kullanması için çağrıda bulundu.

BAL-GÖÇ'ten yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Gençoğlu, "Soydaşlarımızın ve çocuklarının geleceği açısından çok önem taşıyan bu seçimlere gereken ilgi ve katılımın yüksek olması hepimiz için büyük önem arz ediyor. Vatandaşlarımızı, üyelerimizi, 11 Temmuz'da sandık başında olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gençoğlu, 350 bine yakın çifte vatandaşın olduğu Türkiye'de bulunan seçmenlerin oy kullanmalarının kolaylaştığını ve sandık sınırlamasının kaldırıldığını vurguladı.

Konfederasyonların, federasyonların ve derneklerin bu süreçte çok değerli çalışmalara da imza attığını gördüklerini belirten Gençoğlu, "Bu çalışmalar, 11 Temmuz günü yapılacak seçimlerde büyük fayda sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Oy kullanacak vatandaşların geçerli pasaport ve kimlik kartına (liçna karta) sahip olması gerektiğini hatırlatan Gençoğlu, şunları kaydetti:

"Seçimlerin komşumuz, dostumuz, ortak çıkarlarımız olan Bulgaristan için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Seçimlerde Türkiye'den güçlü bir desteğin çıkması için tüm çifte vatandaşlara büyük görev düşüyor. Bu seçim, Bulgaristan Türklerinin hak ve hukuklarının güçlü bir şekilde korunabilmesi için büyük önem taşıyor. Dünyada eşi ve benzeri görülmemiş bir mezalim ve asimilasyon politikası ile bulundukları topraklardan kopartılarak zorunlu göçe tabi olan bu kardeşlerimizin bulundukları ülkelerde hiçbir engel ve kısıtlamaya tabi olmadan demokratik bir ortamda oylarını kullanılabilmeleri için sandık başlarında tüm önlemlerin sağlanacağına dair inancımızın tamdır."