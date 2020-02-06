Genel aydınlatma sayaçlarında otomatik sisteme geçiş süresi uzatıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Genel aydınlatma sayaçlarında otomatik sisteme geçiş süresi uzatıldı - Son Dakika Ekonomi

Genel aydınlatma sayaçlarında otomatik sisteme geçiş süresi uzatıldı

6 saat önce

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından genel aydınlatma sayaçlarının Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri (OSOS) kapsamına alınması işleminin tamamlanması için verilen süre yıl sonuna kadar uzatıldı.

Genel aydınlatma sayaçlarında otomatik sisteme geçiş süresi uzatıldı, System.String[]

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından genel aydınlatma sayaçlarının Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri (OSOS) kapsamına alınması işleminin tamamlanması için verilen süre yıl sonuna kadar uzatıldı.

Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TEDAŞ tarafından genel aydınlatma sayaçlarının tamamının OSOS kapsamına alınması için ilan edilen son tarih 31 Aralık 2019'dan, 31 Aralık 2020'ye uzatıldı.

Ayrıca, OSOS kapsamına uygun olduğu halde bu kapsama alınmayan ve TEDAŞ tarafından anlık veya çevrim içi izlenemeyen sayaçların tüketim giderleri için 1 Ocak 2021'e kadar ödeme yapılmaması kararlaştırıldı.

Türkiye Elektrik Dağıtım, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 564'e yükseldi
Trump aklandı ABD borsaları rekor kırdı Hindistan'da bir binanın musluklarından su yerine alkol aktı Kazayla gündeme gelen Pegasus, 2019 yılının ilk yarısında 13 milyon 860 bin yolcu taşıdı

Son Dakika Haberleri
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı
14:50 Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
13:41 Koronavirüs'ten korunmak için ne yapmalı? Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı
10:39 Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 16:20:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Genel aydınlatma sayaçlarında otomatik sisteme geçiş süresi uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]