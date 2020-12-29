Genel aydınlatma sayaçlarında otomatik sisteme geçiş süresi uzatıldı - Son Dakika

Genel aydınlatma sayaçlarında otomatik sisteme geçiş süresi uzatıldı

29.12.2020 09:01
Genel aydınlatma sayaçlarında otomatik sisteme geçiş süresi uzatıldı, System.String[]

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından genel aydınlatma sayaçlarının Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri (OSOS) kapsamına alınması işleminin tamamlanması için verilen süre 2021 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından genel aydınlatma sayaçlarının Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri (OSOS) kapsamına alınması işleminin tamamlanması için verilen süre 2021 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TEDAŞ tarafından genel aydınlatma sayaçlarının tamamının OSOS kapsamına alınması için ilan edilen son tarih 31 Aralık 2020'den 31 Aralık 2021'e uzatıldı.

Ayrıca, OSOS kapsamına uygun olduğu halde bu kapsama alınmayan ve TEDAŞ tarafından anlık veya çevrim içi izlenemeyen sayaçların tüketim giderleri için 1 Ocak 2022'ye kadar ödeme yapılmaması kararlaştırıldı.

Türkiye Elektrik Dağıtım, Aralık, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Genel aydınlatma sayaçlarında otomatik sisteme geçiş süresi uzatıldı - Son Dakika Ekonomi


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