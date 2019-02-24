Son Dakika Haberleri: Genel Başkan Ateş'in Güneydoğu Ziyaretleri

Genel Başkan Ateş'in Güneydoğu Ziyaretleri

1 saat önce

Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş ve beraberinde ki heyet, Güneydoğu bölgesinde Cumhur İttifakı adaylarına destek vermek amacıyla bir takım ziyaretlerde bulundu.

Genel Başkan Ateş'in Güneydoğu Ziyaretleri, System.String[]
Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş ve beraberinde ki heyet, Güneydoğu bölgesinde Cumhur İttifakı adaylarına destek vermek amacıyla bir takım ziyaretlerde bulundu.

Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir takım ziyaretlerde bulundu. Cumhur İttifakı adaylarının bulunduğu bazı şehir ve ilçeleri gezen Ateş ve beraberinde ki heyet, burada adaylara destek vererek çalışmalara katkıda bulundu. İttifakın ülkenin bekası için önemli olduğuna dikkat çeken Genel Başkan Ateş, "Yerel seçimler ülkemiz için çok önemli bir yere sahip. Türkiye'nin Edirne'sinden Iğdır'ına kadar örgütlenmiş olan Akil Gençler olarak Cumhur İttifakı'na sonuna kadar desteğimizi sürdüreceğiz. İl ve ilçelerde adayları gezerek destek vereceğiz. Çalışmalarımıza Güneydoğu bölgesinde devam ettik. Burada gördük ki Cumhur İttifakı'na çok büyük bir destek var. Vatandaşlarımız devletin bekasını her şeyden önde tutuyor" dedi - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:54 Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki Seçim Yarışıyla İlgili Soruya Böyle Yanıt Verdi: Anketlere Güvenim Kalmadı Düğün Konvoyundan Havaya Ateş Açıldı, Polis Alarma Geçti

Poşete Para Ödeyen Vatandaşlara Önemli Uyarı: Fişi Mutlaka Kontrol Edin Milyonlarca Araç Sahibine Kötü Haber! Benzin ve Motorine Yeni Zam Yolda
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 15:12:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genel Başkan Ateş'in Güneydoğu Ziyaretleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]