Genel Başkan Bahçeli, Kulalılara Selam Gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli himayelerinde oluşturan "Cumhur İttifakı'nın adayları olarak açıklanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç'inde bulunduğu ziyarette, gündeme dair değerlendirmelerin yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, adaylara yerel seçimler öncesi başarı ve kolaylıklar dileyerek, yeni seçimin vatana ve millete hayırlı olması dileklerinde bulundu. Başkan Tosun'a Kula ilçesini önemsediklerini belirten Genel Başkan Bahçeli, Kulalılara selamlarını iletti.