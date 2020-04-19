Genel Başkan Çelik'ten 52 bin muhtara önemli uyarı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Genel Başkan Çelik'ten 52 bin muhtara önemli uyarı - Son Dakika Ekonomi

Genel Başkan Çelik'ten 52 bin muhtara önemli uyarı

6 saat önce

Tüm Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Genel Başkanı Nihat Çelik, ülke genelinde korona virüsü salgınının yayılmaması için muhtarlara da büyük görevler düştüğünü söyledi.

Genel Başkan Çelik'ten 52 bin muhtara önemli uyarı, System.String[]

Tüm Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Genel Başkanı Nihat Çelik, ülke genelinde korona virüsü salgınının yayılmaması için muhtarlara da büyük görevler düştüğünü söyledi.


Muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi yaptığını ifade eden Çelik, muhtarların dışarıdan bölgelerine gelen misafirlerin sağlık durumları hakkında yetkililere bilgi vermesiyle salgının daha fazla yayılmaması açısından oldukça önemli olduğunu belirtti. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de görülen pandemi sürecinin doğru değerlendirmesiyle birlikte ülke olarak krizin fırsata dönüştürüleceğini ifade eden Nihat Çelik, sürecin en az hasarla atlatılması için yetkililer tarafından ilan edilen kurallara tüm kesimlerin harfiyen uyulmasının önemli olduğunu kaydetti. Bu süreçte gerek köylerde gerekse mahallerde görev yapan 52 bin muhtarın da büyük bir sorumluluk taşıdığının altını çizen Çelik, muhtarların görevli bulunduğu bölgedeki vatandaşları sosyal izolasyona riayet etmesi konusunda uyarmasını da talep etti.


Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanlığını da yapan Nihat Çelik, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin de üretime devam etmelerini istedi. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin bu konuda kendilerine talimat verdiğini anlatan Çelik, özellikle küçükbaş hayvan popülasyonunda Türkiye'de birinci sırada bulanan Van'a özel önem verdiklerini belirterek, "Van ilimizde korona virüsü ile yapılacak topyekun bir mücadelenin başarısı yakın zamanda Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in de işaret ettiği gibi tarımsal ve hayvansal yatırımlar açısından bölgemizi bir cazibe merkezi haline getirecektir. Bölge gerek sosyal, gerekse de ekonomik yapısı, mevcut iklim avantajları ile birlikte hayvansal üretimin merkezi olacak özelliklere sahiptir. Bu avantajı doğru bir şekilde kullanabilmemiz, bölgede hayvansal yatırım cazibe merkezi kurabilmemiz ve ülkemizin ihtiyacı olan damızlığın yanı sıra hayvansal ürün üretiminin de büyük bir bölümünü sağlayabileceğimiz yatırımların hayata geçirilmesi ile mümkün olabilecektir. Bu konuda devletimizin desteği de tamdır. Yaşadığımız süreç gıda üretiminin ne kadar hayati önem olduğunu ortaya çıkarmıştır" dedi.


Mevcut kaynakların doğru değerlendirilmesi durumunda gıda bakımından kendine yetebilecek potansiyelin olduğunu ifade eden Çelik, "Yakın zamanda bakanlığımızın başlatacağı 'Milli Tarım Seferberliği' ile bölgemizde hayvancılık yatırımlarının artmasını bekliyoruz. Böylelikle ekonomik anlamda girilen dar boğazı daha hızlı bir şekilde aşabileceğimize olan inancım tamdır" şeklinde konuştu. - VAN

Nihat Çelik, Türkiye, Van, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 09:21 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Bazı eşyaların ithalatında yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişen ilave gümrük vergisi uygulanacak Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi Taşköprü sarımsağının kilogram fiyatı 2 ayda 20 lira artarak 55 lira oldu İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni kredi düzenlemesinin detaylarını anlattı Sokağa çıkma yasağında eczane ve fırınlar hizmet vermeye devam ediyor 701 bin üreticiye yapılacak 1 milyar 434 milyon liralık buzağı destek ödemeleri, 24 Nisan'da hesaplara yatırılacak İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel seferler yapacak Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi Turizm Bakanı'nın "Mayıs sonu normalleşme başlayabilir" sözü turizmcileri umutlandırdı
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı         
15:29
Mahsun Kırmızıgül'den kapatılan Köy Enstitüleri ile ilgili dikkat çeken paylaşım: Ülkeye yapılmış en büyük kötülük Mahsun Kırmızıgül'den kapatılan Köy Enstitüleri ile ilgili dikkat çeken paylaşım: Ülkeye yapılmış en büyük kötülük         
14:40
Son dakika: Mersin Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki: Bunun adı paralel yapıdır Son dakika: Mersin Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki: Bunun adı paralel yapıdır         
14:16
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak         
14:06
Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı         
13:46
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu         
13:18
Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı         
12:55
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım         
12:53
2020'nin bomba aşk iddiası! Aslı Enver eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşıyor 2020'nin bomba aşk iddiası! Aslı Enver eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşıyor         
12:51
Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti         
12:47
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin         
12:01
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı         
11:49
'Türk örfüne ters ama' diyen Şeyma, gece geç saatlerde cesur paylaşımlar yaptı 'Türk örfüne ters ama' diyen Şeyma, gece geç saatlerde cesur paylaşımlar yaptı         
11:49
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir         
11:47
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek         
11:45
İBB çiftçinin satamadığı ürünü alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak İBB çiftçinin satamadığı ürünü alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak         
11:42
Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterini yakarak Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterini yakarak "Biz bize yeteriz" dedi         
11:13
İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu         
10:46
Abdurrahim Albayrak, kızından gelen telefonu gözyaşlarıyla anlattı: Hiçbir anne ve baba bunu yaşamasın Abdurrahim Albayrak, kızından gelen telefonu gözyaşlarıyla anlattı: Hiçbir anne ve baba bunu yaşamasın         
10:45
'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor         
10:36
Tehlike çanları çalıyor! Salgına bizden 1 ay önce yakalanan İran'ı vaka sayısında geçtik Tehlike çanları çalıyor! Salgına bizden 1 ay önce yakalanan İran'ı vaka sayısında geçtik         
10:28
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti         
10:27
Pınar Altuğ'dan, kıyafeti hakkında çirkin yorum yapan takipçisine sert tepki: Allah belanı versin Pınar Altuğ'dan, kıyafeti hakkında çirkin yorum yapan takipçisine sert tepki: Allah belanı versin         
10:26
Arda Turan: Fatih Terim bana iyi sabretmiş Arda Turan: Fatih Terim bana iyi sabretmiş         
10:16
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı         
10:12
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu         
09:55
Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor         
09:52
İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti         
09:37
Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi "pes" dedirtti: Hastamız vardı ona, gidelim dedik         
09:20
Koronavirüste yeni dönem: New York'ta Zoom ile evlenmeye izin çıktı Koronavirüste yeni dönem: New York'ta Zoom ile evlenmeye izin çıktı         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2020 15:47:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Genel Başkan Çelik'ten 52 bin muhtara önemli uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]