Son Dakika Haberleri: Genel Başkan Devlet Bahçeli, parti genel merkezine geldi
Son Dakika Politika Genel Başkan Devlet Bahçeli, parti genel merkezine geldi

Genel Başkan Devlet Bahçeli, parti genel merkezine geldi

1 saat önce

Genel Başkan Devlet Bahçeli, parti genel merkezine geldi "Kırmızı bültenle aranan bir katilin müttefik bir ülke tarafından takdir edilmesi hukuk dışıdır" "Trump'ın skandal mektubu iki ülke ilişkilerine önemli hasar ve zarar vermiştir" "Barış Pınarı Harekatıyla Türkiye hedeflerine ulaşmış,...

Genel Başkan Devlet Bahçeli, parti genel merkezine geldi

"Kırmızı bültenle aranan bir katilin müttefik bir ülke tarafından takdir edilmesi hukuk dışıdır"

"Trump'ın skandal mektubu iki ülke ilişkilerine önemli hasar ve zarar vermiştir"

"Barış Pınarı Harekatıyla Türkiye hedeflerine ulaşmış, terörü sınır hattından söküp atmıştır"

Genel Başkan Devlet Bahçeli, parti genel merkezine geldi

Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:46 Kaynak: İHA
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