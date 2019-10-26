Genel Başkan Devlet Bahçeli, parti genel merkezine geldi
1 saat önce
Genel Başkan Devlet Bahçeli, parti genel merkezine geldi "Kırmızı bültenle aranan bir katilin müttefik bir ülke tarafından takdir edilmesi hukuk dışıdır" "Trump'ın skandal mektubu iki ülke ilişkilerine önemli hasar ve zarar vermiştir" "Barış Pınarı Harekatıyla Türkiye hedeflerine ulaşmış,...
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:46 Kaynak: İHA
Genel Başkan Devlet Bahçeli, parti genel merkezine geldi
"Kırmızı bültenle aranan bir katilin müttefik bir ülke tarafından takdir edilmesi hukuk dışıdır"
"Trump'ın skandal mektubu iki ülke ilişkilerine önemli hasar ve zarar vermiştir"
"Barış Pınarı Harekatıyla Türkiye hedeflerine ulaşmış, terörü sınır hattından söküp atmıştır"
Dünyaca ünlü medya şirketi Endemol Shine satıldı KKTC Başbakanı'ndan Türkiye'ye destek: Her zaman Türkiye'nin yanındayız Barış Pınarı Harekatı anketinde, Türk halkının en az güvendiği ülke İran oldu "Fevkalade önemli ve başarılı bir operasyon"