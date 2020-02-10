Genel Başkan Er'den deprem bölgesine yardım eli - Son Dakika
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Genel Başkan Er'den deprem bölgesine yardım eli

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er ve Genel Başkan Yardımcısı Adem Gemici, Elazığ ve Malatya illerinde meydana gelen depremi yerinde inceleyerek zarar gören vatandaşlara kışlık giysi ve gıda desteğinde bulundular.

Genel Başkan Er'den deprem bölgesine yardım eli, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er ve Genel Başkan Yardımcısı Adem Gemici, Elazığ ve Malatya illerinde meydana gelen depremi yerinde inceleyerek zarar gören vatandaşlara kışlık giysi ve gıda desteğinde bulundular.


Federasyon Genel Başkanı Abdurrahman Er, can kaybının yaşandığı alanlarda incelemelerde bulunduklarını söyledi. Er, "Deprem bölgesinde şunu gördük ki, devletimiz tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde olduğunu, adeta büyük bir seferberlik ilan ettiğini, Bakanlarla günlerce bakılmadık yer bırakmadıkları ve yaraların en kısa sürede sarıldığını veya sarılacağını gözlemledik" dedi.


Depremde evleri yıkılan veya ağır hasarlı durumda olup ta tahliye edilen vatandaşların kaldıkları çadırları da ziyaret ettiklerini anlatan Genel Başkan Er, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, beraberimizde götürmüş olduğumuz kışlık giyecekleri ve gıda paketlerini dağıttık. Vatandaşlarımız yapmış olduğumuz destekler için minnettar olduklarını dile getirdiler. Yüce Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü doğal afetlerden korusun ve bizleri devletsiz ve vatansız bırakmasın inşallah" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Doğu Anadolu Bölgesi, Deprem, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:21 Kaynak: İHA
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