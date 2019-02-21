Genel Başkan Kaan'dan Dubai'nin Önde Gelen İş İnsanlarına Bir Dizi Ziyaret

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, Gulfood Fuarın için gittiği Dubai'de, bir dizi ziyaretlerde bulundu. Program kapsamında ilk olarak Dubai Ticaret Odası'nı ziyaret eden Genel Başkan Abdurrahman Kaan ve Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, düzenlenen gıda fuarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Buluşmada T.C. Dubai Başkonsolosu İlker Kılıç ve MÜSİAD Dubai Temsilcisi İdris Demirhan'da hazır bulundu.

Ziyaret programı, Dubai Havalimanı Serbest Bölgesi (DAFZA)Genel Müdür Yardımcısı Nasser Al Madani ziyareti ile devam etti. Serbest bölgede gerçekleştirilen yatırım ile ilgili bilgi alan Genel Başkan Kaan, Türk şirketlerinin yatırımları ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Kaan ve beraberindeki heyet, bu buluşmanın ardından T.C. Abu-Dabi Büyükelçisi Can Dizdar ve T.C. Dubai Başkonsolosu Mustafa İlke Kılıç ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Programın ikinci günü de yoğun bir ziyaret trafiği ile devam etti. Sabahın erken saatlerinde Dubai Uluslararası Finans Merkezi CEO'su Arif Amiri ile bir araya gelen Genel Başkan Kaan ve beraberindeki heyet, karşılıklı iş birliği çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Genel Başkan Abdurrahman Kaan ve İbrahim Uyar, Amiri ziyaretinin ardından Al Shafar Yatırım Grubu Başkanı Ali Shafar ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Toplantıda heyetimiz, karşılıklı yatırımların arttırılması noktasında fikir paylaşımında bulundu.Gecenin ilerleyen saatlerinde de ziyaretlerine devam eden heyetimiz, Sharjah Expo Merkezi Genel Direktörü Mohammed Al Mazrouie ile buluştu.

Genel Başkan Abdurrahman Kaan ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar ve MÜSİAD Dubai Temsilcisi İdris Demirhan ziyaret programının sonunda Osquare Global CEO'su Sn. Khalid Ahmed iletoplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yatırım ilişkileri ve karşılıklı yatırımların arttırılması konuları ele alındı.