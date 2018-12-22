Son Dakika Haberleri: Genel Başkan Türkyılmaz Düzce'de Mühendislerle Bir Araya Geldi

Genel Başkan Türkyılmaz Düzce'de Mühendislerle Bir Araya Geldi

3 saat önce

Orman Mühendisleri Odası (OMO) Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz Düzce Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti ve Düzce İlinde çalışan Orman Mühendisleri ile bir araya gelerek toplantı düzenledi.

Genel Başkan Türkyılmaz Düzce'de Mühendislerle Bir Araya Geldi, System.String[]
Orman Mühendisleri Odası (OMO) Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz Düzce Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti ve Düzce İlinde çalışan Orman Mühendisleri ile bir araya gelerek toplantı düzenledi.

Toplantıda Orman Mühendisleri Odası çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunan OMO Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz katılımcıların sorunlarını dinledi. Genç Orman Mühendislerinin sorularını da yanıtlayan OMO Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz talep ve beklentilere yönelik oda yönetiminin hazırladığı projeleri anlattı.

Toplantıya katılanlara teşekkür eden OMO Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz görüş ve önerileri not aldı ve gündeme getireceğini vurguladı.

OMO Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz'ın başarı ve iyi niyet dileklerinin ardından toplantı sona erdi.

Bölge Müdürü Hasan Keskin'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya OMO Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Yıldız, Akçakoca Orman İşletme Müdürü Zafer Ekinci, Düzce Orman İşletme Müdür Vekili Levent Kartal, Gölyaka Orman İşletme Müdürü Mevlüt Arslan, Yığılca Orman İşletme Müdürü Sefer Tüce, Düzce İlinde bulunan İşletme Müdürlüklerinde görevli Orman İşletme Şefleri, orman mühendisleri, danışman hizmet alımı ile çalışan orman mühendisleri ve özel sektör temsilcileri katıldı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:07 Kaynak: İHA

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