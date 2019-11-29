Genel Başkan Yalçın, Başkan Gültak'a projelerini anlattı

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'ı ziyaret ederek, projelerini anlattı.



Başkan Gültak, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Mersin İl Temsilcisi Abdulla Çelik ve Bem-Bir-Sen Şube Başkanı İhsan Ayten'i makamında ağırladı. Ziyaretlerinden dolayı Genel Başkan Yalçın'a teşekkür eden Gültak, belediye olarak eğitime, eğitimcilere ve öğrencilere yönelik proje ve çalışmalar yaptıklarını söyledi. Akdeniz ilçesinde bulunan okullara tadilat, bakım ve onarım hizmeti verdiklerini dile getiren Gültak, "Ayrıca gençlerimiz ve çocuklarımız için de çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl içinde 400 çocuğumuzu, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Emniyet Müdürlüğümüz, spor müdürlüğümüz ve müftülükten yetkililerin de içinde bulunduğu kamplara götürdük. Ayrıca dezavantajlı çocuklarımız için ücretsiz uçuş etkinliği gerçekleştirdik. Hayatında hiç uçağa binemeyen çocuklarımıza, hayatları boyunca unutamayacakları bir gün yaşattık. Gençlerimize ve çocuklarımıza sahip çıkmak çok önem verdiğimiz bir konudur. Aksi halde ya uyuşturucu batağına ya da terör örgütlerinin eline düşebilirler. Çocuklarımız yararına olan her türlü projede yer almaya ve çalışmaya hazırız" dedi.



Genel Başkan Yalçın da Memur-Sen'in gençlik teşkilatı Genç Memur-Sen tarafından ülke genelinde başlatılan "Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi" hakkında bilgiler verdi. Öğretmen, öğrenci, kitap birlikteliğinin en anlamlı fotoğraflardan birisi olduğunu kaydeden Yalçın, proje kapsamında, öğrencilerin okuyacağı kitaplara destek vereceğini belirten Başkan Gültak'a teşekkür etti. - MERSİN