Genel Başkan Yardımcısı Erkek'ten CHP'nin afişlerinin indirilmesine tepki Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP'nin astığı "128 milyar dolar nerede?" afişlerinin indirilmesine ilişkin, "Afişleri, pankartları toplatacağınıza o afişlerde pankartlarda yazan soruya cevap verin. Millet sizden bunun cevabını bekliyor." dedi.

Erkek, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Osman Kavala'nın yaklaşık 3,5 yıldır cezaevinde olduğunu belirterek AİHM'in 10 Aralık 2019'da "salıverin, hukuksuzluk, adaletsizlik" kararı verdiğini, bu kararın uygulanmadığını söyledi.

Mahkemenin bağlı olduğu Avrupa Konseyi'nin "Bu karar bağlayıcıdır, tahliye etmek zorundasınız." ifadesini kullandığını dile getiren Erkek, "Dün AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 'Avrupa Birliğine tam üyelik hedefimizdir.' diyor. Bu zihniyetle mi Avrupa Birliğine tam üye olacaksınız?" diye konuştu.

Adaletin bir söylem değil eylem meselesi olduğunu kaydeden Erkek, "hukuksuzca" cezaevinde tutulanların tahliye edilmesini istediklerin söyledi.

"Sormak bizim anayasal görevimiz"

Erkek, CHP'nin ülkenin her köşesinde milleti dinlediğini belirterek, esnafın sıkıntı yaşadığını, vatandaşın zor durumda olduğunu savundu. Bu tablonun sorumlusunun hükümet olduğunu ileri süren Erkek, "Bu memlekette kanun önünde eşitlik, adalet olsaydı siz o lebalep kongreleri yapamazdınız. Bugün insanlar ölüyorsa, biz Avrupa'da vaka sayısında birinciysek bunun sorumlusu lebalep kongreleri yapan iktidardır." ifadelerini kullandı.

Erkek, Türkiye'nin yönetilemediğini, alınan kısmi kapanma tedbirlerinde yeni hiçbir şey olmadığını öne sürdü.

İktidarın hataları nedeniyle vaka sayılarının arttığını iddia eden Erkek, "Tabii ki kapanmamız gerekiyor. Ama esnafımız, emeklimiz, işçimiz için ne öneriyorsunuz? Onlar için ne yapacaksınız? Nasıl destek olacaksınız? Somut bir tek şey yok." dedi.

Ekonomisi iyi olan ülkelerin salgın sürecinde kapandığını ancak esnafına karşılıksız destek olduğunu dile getiren Erkek, "Biz niye olamıyoruz? Bu iktidar niye olamıyor? Çünkü biz soru sorduğumuz zaman o sorulara bile cevap veremeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. 128 milyar dolar nerede? Bu kapanma döneminde bu soruya cevap verilebilseydi esnafımıza da destek olabilirdik." görüşünü savundu.

"Haklı" bir soru sordukları için günlerdir muhalefetin ağır baskı altında olduğunu söyleyen Erkek, "Bunu sormak bizim anayasal görevimiz." dedi.

Bugün itibarıyla 40 ilde asılan afişlerin toplatıldığını belirten Erkek, şunları kaydetti:

"Önemli olan kanunsuz emirlerle onları toplatmak değil önemli olan bu haklı soruya cevap verebilmek. İl, ilçe başkanlıklarımıza giriyorlar. Bugün itibarıyla valiler, Cumhuriyet savcıları, mülki amirler açıkça suç işliyorlar. Çünkü kanunsuz emir veriyorlar. Polislerimiz için bir şey söylemedim çünkü onlara yazılı talimat veriliyor. Yazılı talimatı yerine getirmek zorundalar. Bu bir hukuksuzluktur. Bu, demokrasiye ağır bir darbedir."

Erkek, CHP'nin bu soruyu sormaya devam edeceğini, bu paranın milletin olduğunu dile getirdi.

???????Genel Başkan Yardımcısı Erkek, "Siz suni olarak faizi ve dövizi düşük göstermek için bu milletin 128 dolarını heba ettiniz, sattınız. Biz de diyoruz ki, hangi tarihlerde, hangi ihaleyle, yöntemle, kurdan, kimlere sattınız? Çıkın açıklayın. Afişleri, pankartları toplatacağınıza o afişlerde pankartlarda yazan soruya cevap verin. Millet sizden bunun cevabını bekliyor." şeklinde konuştu.