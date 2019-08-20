Son Dakika Haberleri: Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ muhtarlarla buluştu
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Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ muhtarlarla buluştu

2 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı 16 köyün kayıtlı bulunduğu "Kırvadililer Derneği" üyeleri ve muhtarlar, bölgeye yapılan yatırımlar ve mevcut sorunlarını Ar-Ge'den sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Av. Hamza Dağ'a anlattılar.

Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ muhtarlarla buluştu, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı 16 köyün kayıtlı bulunduğu "Kırvadililer Derneği" üyeleri ve muhtarlar, bölgeye yapılan yatırımlar ve mevcut sorunlarını Ar-Ge'den sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Av. Hamza Dağ'a anlattılar.

Kırvadililer bölgesi muhtarlarının isteklerini ve yatırım önerilerini dinleyen Dağ, bölgenin tarımsal açıdan yatırım yapmaya elverişli olduğunu belirterek, hazırlanan projelerin takipçisi ve destekçisi olacağını ifade etti.

Simav Ak Parti İlçe Başkanı Kulat, "Hemşehrimiz Hamza Dağ'a, Simav'da yapılan yatırımlar için gönülden teşekkür ediyoruz. Ekonomik kalkınmaya destek olacak olan projelerimizi tek tek hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:43 Kaynak: İHA
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