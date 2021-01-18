Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: "AK Parti'nin bir duruşu vardır" - Son Dakika

Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: "AK Parti'nin bir duruşu vardır"

18.01.2021 18:58

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "AK Parti'nin bir duruşu vardır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "AK Parti'nin bir duruşu vardır. AK Parti dik durur dik. Nasıl dik durur? Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan gibi dik durur. Haksızlığa karşı tahammülümüz yoktur. Haksızlık karşısında dik dururuz. Asla haksızlığı kabul etmeyiz, bahane bulmayız." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı, Artuklu Yeni Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Mardin 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Yazıcı, liderleri Erdoğan'ın öncülüğünde hep birlikte yola çıktıklarını ve AK Parti'yi inşa ettiklerini belirtti.

Liderleri öncülüğünde, 780 bin kilometrekare vatan toprağının her tarafında, "her şey Türkiye için" diyerek vatanın birliği ve bütünlüğü içinde, milletin seviyesini yükseltmek, insanların hayat standartlarını geliştirmek, ekmeğini büyütmek, kimsesizlerin kimi sessiz yığınların sesi olmak üzere yola çıktıklarını vurgulayan Yazıcı, durmadan yürüyüşlerini sürdürdüklerini dile getirdi.

Bu kadronun, milletten aldığı yetkiyle Türkiye'nin sorunlarını omuzladığını, yedi sente muhtaç bir ülkeyi bugüne taşıdığını belirten Yazıcı, bunun muazzam bir performans olduğunu anlattı.

Hep birlikte ter dökerek, imkanları tahsis etmek suretiyle kol kola omuz omuza yürüyerek, milletin hukukunu ve egemenliğini ihya etmeyi hedeflediklerini ve bu noktaya geldiklerini aktaran Yazıcı, şöyle devam etti:

"Burada önemli husus, her birimiz sizlersiniz. Bunu asla unutmayınız. Kendinize olan güven ve insana verdiğimiz değer bunun çok önemli filizleridir. Kongreler AK Parti için önemlidir. Bu muazzam icraatı, değişimi ve dönüşümü sağlayan AK Parti uygulamasının pratiğinin arkasında yatan güç nedir, biz nasıl bir partiyiz? Türkiye'de 90'ı aşkın parti var, farkımız nedir? Sevgili gençler. Coşkunuz çok yoğun. AK Parti'nin bir duruşu vardır. AK Parti dik durur dik. Nasıl dik durur? Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan gibi dik durur. Haksızlığa karşı tahammülümüz yoktur. Haksızlık karşısında dik dururuz. Asla haksızlığı kabul etmeyiz, bahane bulmayız."

"Milletin hukukunu çiğnetmedik"

Haksızlığa karşı adaletin peşinde koşan bir parti olduklarını dile getiren Yazıcı, bu duruşun merkezinde insanın bulunduğunu, insanı görmeyen, gözetmeyen ve dikkate almayan hiçbir faaliyetin başarı şansının olmadığını söyledi.

AK Parti'nin başarılarının arkasında önemli özelliklerden birinin de icraatlarının merkezinde insana yer verilmesinin olduğunu vurgulayan Yazıcı, 2007'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında 27 Nisan e-muhtırasının gündeme geldiğini anımsattı. Hayati Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ordunun görevi nedir, güvenlik değil mi? Ama siyaseti de dizayn etmeye çalışıyorlar, alışkanlık var. Bir muhtıra yayınlanıyor. O gece Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, kıymetli Genel Başkanımız bizi konuta çağırdı, 7-8 kişi vardı. O muhtıraya nasıl cevap vereceğimizi orada kaleme aldık. Sonra onun tartışmasını yaptık. Son şeklini verdik. Millete nasıl duyuracağımızı karar altına aldık. Hükümet Sözcümüz kanalıyla canlı yayında 'Hadi oradan, haydi oradan, milletin egemenliği söz konusu olduğunda size söz düşmez' cevabı verdik. Had bildirdik. Had bildirmek önemlidir. Milletin hukukunu çiğnetmedik. Demokraside hakem kimdir? Millet, millet."

Milletin, 12 Haziran 2007 seçiminde çok yüksek bir oyla yine tek başına AK Parti'yi iktidara getirdiğini ve 27 Nisan e-muhtırası gibi girişimleri sandığa gömdüğünü belirten Yazıcı, bunun tarihi ve siyasi öneminin bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'de her 10 yılda bir darbelerin ve post-modern darbelerin olduğunu hatırlatan Yazıcı, bunun da bir darbe girişimi olduğunu kaydetti.

Yazıcı, "Tarihimizin en korkunç olanlarından birisi 15 Temmuz alçak, gaddar darbe girişimidir. Cumhurbaşkanımızın televizyonlar aracılığıyla yaptığı çağrı ile akşam başlayan darbe girişimi sabah olmadan önlenmiştir. Bu da bizim tarihimizde ikinci defa darbe önleme başarısıdır. Bakın her ikisinde de biz varız. AK Parti vardır. AK Parti'nin lideri var. Değerli arkadaşlar nasıl bir partide yer aldığınızı, nasıl bir partide bu millete hizmet etmek için ter döktüğünüzü, elinizi taşın altına koyduğunuzu unutmayın ve bu tavrınızla da gurur duyun." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından oylamaya geçilen kongrede, tek liste halinde seçime giren mevcut başkan Faruk Kılıç, yeniden il başkanlığına seçildi.

Kongreye, AK Parti Konya Milletvekili ve Güneydoğu Bölge Koordinatörü Abdullah Ağralı, Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile partililer katıldı.

Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: AK Parti'nin bir duruşu vardır
Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: AK Parti'nin bir duruşu vardır
Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: AK Parti'nin bir duruşu vardır
Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: AK Parti'nin bir duruşu vardır

Hayati Yazıcı, AK Parti, Türkiye, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: 'AK Parti'nin bir duruşu vardır' - Son Dakika


Son Dakika

Feci kazada bir aile paramparça oldu: Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı Fenerbahçe, gole çok yaklaştı! Ankaragücü defansı topu çizgiden çıkardı Başakşehir, milli futbolcu Kerim Frei ile yollarını ayırdı İtalyan devi Inter, kulübün ismini ve logosunu değiştirecek Balık fiyatları fırladı! Lüferin kilosu 200 liraya dayandı Kadın doktora tacizci şoku! Hastası gibi muayene odasına girdi, aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı Bakan Çavşuğlu'nun Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısına Mesut Özil diyaloğu damga vurdu Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika: ABD'de Kongre binası, güvenlik tehdidi nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldı Son Dakika: ABD'de Kongre binası, güvenlik tehdidi nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldı         
18:33
Korkutan araştırma! Kovid-19'u atlatanların üçte biri ilk 5 ayda tekrar hastaneye kaldırıldı Korkutan araştırma! Kovid-19'u atlatanların üçte biri ilk 5 ayda tekrar hastaneye kaldırıldı         
17:57
5 gündür her yerde aranan doktor, evinin 50 metre ilerisinde ölü olarak bulundu 5 gündür her yerde aranan doktor, evinin 50 metre ilerisinde ölü olarak bulundu         
17:49
Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, danışman olarak futbola geri dönüyor Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, danışman olarak futbola geri dönüyor         
17:32
'Fuat Avni' hesabının yöneticilerinden Mustafa Koçyiğit'e müebbet hapis 'Fuat Avni' hesabının yöneticilerinden Mustafa Koçyiğit'e müebbet hapis         
17:15
1,5 yıl önce trafik kazası nedeniyle öldüğü sanılan sürücünün başına mermi isabet ettiği ortaya çıktı 1,5 yıl önce trafik kazası nedeniyle öldüğü sanılan sürücünün başına mermi isabet ettiği ortaya çıktı         
17:10
Son Dakika: 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Son Dakika: 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek         
16:44
Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı         
14:59
Kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşlayan cani koca: Karım bana hakaretler etti, kazara oldu Kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşlayan cani koca: Karım bana hakaretler etti, kazara oldu         
14:32
Down Sendromlu Doğukan'ın hayali gerçek oldu! Belediye, yağmayan karı ayağına getirdi Down Sendromlu Doğukan'ın hayali gerçek oldu! Belediye, yağmayan karı ayağına getirdi         
14:08
Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi         
13:27
Anlaşmaya vardılar, Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor Anlaşmaya vardılar, Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor         
12:44
Sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen kadın çareyi denize atlamakta buldu Sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen kadın çareyi denize atlamakta buldu         
12:18
ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için "dağıtımı durdurun" çağrısı         
11:48
Türkiye'nin ürettiği SAR 9X, ABD'de '2020 Yılının En İyi Tabancası' seçildi Türkiye'nin ürettiği SAR 9X, ABD'de '2020 Yılının En İyi Tabancası' seçildi         
11:31
18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin? 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin?         
10:50
Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi         
10:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 19:17:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: "AK Parti'nin bir duruşu vardır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei